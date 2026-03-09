كوريا الجنوبية ترفع تحذير السفر لسبع دول عربية إلى مستوى “توصية بالمغادرة”

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، رفع تحذير السفر إلى سبع دول عربية إلى المستوى الثالث، أي “توصية بالمغادرة”، وسط تداعيات الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن وزارة الخارجية رفعت تحذير السفر إلى 7 دول من مستوى “تحذير خاص من السفر” إلى المستوى الثالث، موضحة أن هذا الإجراء يشمل جميع أرجاء البحرين والإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت.

وفي السعودية، يطبق التحذير على منطقة “رأس تنورة”، حيث تقع منشآت تكرير النفط التابعة لشركة أرامكو، إضافة إلى نطاق يبلغ 20 كيلومتراً حول حقل الشيبة النفطي، وكذلك نطاق مماثل حول قاعدة الأمير سلطان الجوية، أما في الأردن، فقد شمل التصنيف المناطق الواقعة شرق الحدود الشرقية لمدينة الزرقاء.

ودعت الوزارة المواطنين الذين يخططون لزيارة هذه المناطق إلى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، كما دعت المقيمين فيها إلى مغادرتها ما لم تكن هناك ضرورة ملحة.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف منشآت حيوية وأعياناً مدنية في عدد من الدول العربية، ما أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية جسيمة.