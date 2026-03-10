اليونيفيل تجلي سكان بلدة “علما الشعب” اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

أجلت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”، اليوم الثلاثاء، السكان المحاصرين في بلدة “علما الشعب” الحدودية مع فلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في قوة اليونيفيل قوله: إن “أكثر من 80 شخصاً غادروا البلدة التي لم يبق فيها أحد”، مضيفاً: إن “القوة الأممية رافقتهم إلى خارج منطقة عملياتها، حيث انتظرتهم سيارات في نقطة للجيش اللبناني بالناقورة، لتقلهم بعيداً عن مناطق الخطر”.

وتلقت قوات اليونيفيل أمس الإثنين، طلباً للمساعدة على إخلاء سكان البلدة المحاصرة بالقصف الإسرائيلي، بعد أن كان السكان يرفضون مغادرة بيوتهم من قبل، ولكن بعد المواجهة مع ميليشيا حزب الله أنذر الجيش الإسرائيلي سكان منطقة جنوب نهر الليطاني بإخلاء منازلهم.

وتتزايد الدعوات الأهلية وكذلك الرسمية بضرورة نزع سلاح حزب الله، وحصر السلاح بيد الدولة بعد الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي يتعرض لها لبنان، إثر الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله على شمال فلسطين المحتلة.