وزير الخارجية الألماني: لا مبرر لإغلاق مضيق هرمز

برلين-سانا

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الإثنين، أنه لا يوجد مبرر لإغلاق مضيق هرمز، داعياً إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع “تاغيس شاو” الألماني عن فاديفول قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس في أثينا: من الضروري أن تثبت إيران نيتها التخلي عن الأسلحة النووية، لافتاً إلى دعم ألمانيا الكامل للموقف التفاوضي الأمريكي في هذا الملف.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الحل يكمن في المسار الدبلوماسي، مؤكداً أنه لا مبرر لأي خطوة من شأنها تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ومجدداً الدعوة لطهران للانخراط في المفاوضات.

وفي سياق متصل، أعرب فاديفول عن ثقته بعدم تأثر قدرات الردع التقليدية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، عقب إعلان واشنطن سحب جزء من قواتها من ألمانيا، معتبراً أن ذلك يشكل حافزاً لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بوتيرة أسرع.

وأضاف: إن برلين تسعى إلى مواصلة الحوار الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه التطورات، وبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع القرارات ذات الصلة.

يشار إلى البنتاغون أعلن يوم الجمعة الماضي، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بسحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، وهو ما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة فيها، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في الناتو.