إيران تعلن مقتل وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد الحرس الثوري بالضربات الأمريكية الإسرائيلية

طهران-سانا

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الأحد، مقتل وزير الدفاع العميد عزيز نصيرزاده، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء عبد الرحيم الموسوي خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران أمس.

وقال التلفزيون الإيراني: إن القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور قتل أيضاً، مشيراً إلى أن هؤلاء القادة اغتيلوا خلال استهداف أمريكي، وإسرائيلي طال اجتماع مجلس الدفاع أمس السبت.

من جانبها أفادت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية بمقتل المسؤول في وزارة الاستخبارات الإيرانية، محمد باصري، جراء غارة جوية أمريكية إسرائيلية استهدفت طهران، فيما سبق وأعلن أيضاً عن مقتل أفراد من عائلة خامنئي، بينهم ابنته، وصهره، وحفيده، وزوجة ابنه، إضافة إلى مستشاره الخاص، والمسؤول عن الملف النووي علي شمخاني.

وكانت تقارير غربية أفادت بمقتل نحو 40 مسؤولاً إيرانياً في الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران أمس السبت، فيما قالت إسرائيل: إنها استهدفت ثلاثين شخصية، ومسؤولاً في الضربة الافتتاحية التي نفذتها صباح أمس.