الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 15 أسيراً من غزة.. وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 15 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة، بينهم سيدة، في الوقت الذي واصلت فيه حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الأسرى المفرج عنهم من المقرر نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وفي المقابل، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في عدد من مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت ستة فلسطينيين، خمسة منهم من بلدة قباطية وواحد من مدينة جنين، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وفي شرق رام الله، واصل مستوطنون اعتداءاتهم على عائلات في منطقة الخلايفة شرق قرية الطيبة، حيث أقدموا على تخريب ممتلكات وتدمير أشجار، بالتزامن مع محاصرة منازل السكان والاعتداء عليهم، في أول أيام عيد الأضحى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً قرب شارع يافا وسط مدينة القدس، عقب تعرضه للاعتداء من قبل مستوطنين في محيط المنطقة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب القدس، وأطلقت قنابل صوت دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، أربعة مدنيين من بلدتي تل جنوب وبيت إيبا في نابلس، وذلك بعد أن اقتحمت البلدتين، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.