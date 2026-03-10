سينتكوم: استهداف أكثر من خمسة آلاف هدف خلال 10 أيام من الحرب على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة ضربت أكثر من خمسة آلاف هدف خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” قولها في بيان اليوم الثلاثاء: إن من بين الأهداف المستهدفة أكثر من خمسين سفينة إيرانية، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي ومواقع صواريخ بالستية ومواقع تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة ومراكز اتصالات عسكرية.

وكانت القيادة المركزية أعلنت في السادس من الشهر الجاري، ضرب أكثر من ثلاثة آلاف هدف خلال الأسبوع الأول من الحرب ضد إيران، وشملت مراكز للقيادة والسيطرة وأنظمة دفاع جوي ومواقع إطلاق صواريخ وسفناً وغواصات بحرية إيرانية.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي ضربات متواصلة على إيران، التي ترد بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إلى جانب الاعتداء على دول عدة في المنطقة.