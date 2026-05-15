هجوم روسي واسع على كييف يخلّف عشرات القتلى.. وتصعيد ‏متبادل يهدد فرص التهدئة

كييف وموسكو-سانا‏

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما ‏شهدت العاصمة الأوكرانية كييف واحدة من أعنف الهجمات ‏الروسية منذ بدء الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، في وقت ‏تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الضربات الجوية بالطائرات ‏المسيّرة والصواريخ، وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء ‏النزاع.‏

وأسفر القصف الروسي العنيف الذي استهدف كييف ليل أمس ‏الخميس عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، إضافة ‏إلى إصابة 47 آخرين، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية، بينما ‏واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مبنى سكني انهار ‏بالكامل في حي دارنيتسكي جنوب شرق العاصمة.‏

أعنف الهجمات منذ أشهر

ونقلت فرانس برس عن خدمة الإسعاف الأوكرانية اليوم الجمعة، ‏قولها: إن فرقها تعمل بشكل متواصل للبحث عن ناجين تحت ‏الأنقاض، فيما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو هذا اليوم ‏يوم حداد رسمياً في العاصمة.‏

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن صاروخاً روسياً ‌‏”مسح مبنى سكنياً بالكامل من الطابق الأول حتى التاسع”، معتبراً ‏أن حجم الهجوم يعكس استمرار موسكو في التصعيد.‏

وأضاف زيلينسكي: إن روسيا أطلقت خلال أقل من 24 ساعة أكثر ‏من 1560 طائرة مسيّرة، مؤكداً أن ذلك “لا يدل على أن الحرب ‏تقترب من نهايتها”.‏

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 طائرة مسيّرة ‏و56 صاروخاً خلال الهجوم، مشيراً إلى إسقاط 652 مسيّرة و41 ‏صاروخاً.‏

موسكو: أسقطنا 355 مسيّرة أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي ‏الروسية أسقطت خلال ليل أمس 355 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق ‏نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.‏

وقالت الوزارة: إن المسيّرات استهدفت خصوصاً مناطق بيلغورود ‏وبريانسك وكورسك الحدودية، إلى جانب منطقة موسكو.‏

كما أعلنت السلطات الروسية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 ‏آخرين، جراء ضربات أوكرانية على مدينة ريازان جنوب شرق ‏موسكو.‏

تصعيد بعد هدنة قصيرة

ويأتي التصعيد الحالي بعد أيام قليلة من انتهاء هدنة استمرت ثلاثة ‏أيام تزامناً مع احتفالات روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا في ‏الحرب العالمية الثانية.‏

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي ‏جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، بينما عادت الهجمات اليومية ‏فور انتهاء الهدنة.‏

ويرى مراقبون أن الحرب دخلت مرحلة أكثر تعقيداً مع تراجع ‏فرص التسوية السياسية، وخصوصاً بعد انشغال الاهتمام الدولي ‏بتطورات الشرق الأوسط.‏

انتقادات غربية لموسكو

وأثارت موجة القصف الروسية الجديدة ردود فعل غربية واسعة، إذ ‏اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التصعيد يكشف ‌‏”ضعف موسكو وعجزها عن إنهاء الحرب”، فيما قال المستشار ‏الألماني فريدريش ميرتس: إن روسيا “تعول على التصعيد بدلاً من ‏التفاوض”.‏

كما أشار مسؤول أوكراني رفيع إلى أن توقيت الهجوم تزامن مع ‏انعقاد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي ‏جين بينغ في بكين، في وقت كان زيلينسكي قد دعا الزعيمين إلى ‏بحث سبل إنهاء الحرب.‏

مخاوف من اتساع النزاع

وفي جنوب أوكرانيا، أعلن زيلينسكي تعرض مركبة تابعة للأمم ‏المتحدة لهجوم بمسيّرات روسية من دون وقوع ضحايا، معتبراً أن ‏ذلك يعكس اتساع نطاق الاستهدافات.‏

ومع استمرار الهجمات المتبادلة وتعثر المفاوضات، تتزايد ‏المخاوف الدولية من انزلاق الحرب نحو مرحلة أكثر خطورة، في ‏ظل غياب أي مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى تسوية سياسية ‏تنهي أحد أكثر النزاعات دموية في أوروبا منذ عقود.‏