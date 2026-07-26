الخارجية اللبنانية: الدولة ماضية في بسط سلطتها ولا تراجع عن نزع السلاح غير الشرعي

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن الدولة اللبنانية ماضية في استعادة سلطتها كاملة، مشدداً على أن نزع السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية يمثل أولوية لا تراجع عنها.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد، عن رجي في حديث لصحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية قوله: إن زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون ساهمت في تحريك ملف انتشار الجيش في المناطق التجريبية، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ فعلياً انتشاره في أولى هذه المناطق، وأن الهدف هو توسيع سيطرته لتشمل الجنوب اللبناني بالكامل، وصولاً إلى خلو الأراضي اللبنانية من أي سلاح خارج إطار القوى الأمنية التابعة للدولة.

وأوضح رجي أن الاتفاق الموقع بين لبنان و”إسرائيل” برعاية أمريكية هو “اتفاق إطاري”، معتبراً أن بنوده تشكل أساساً للمفاوضات المقبلة، ولافتاً إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بنزع سلاح ميليشيا حزب الله واعتبار عملياته العسكرية غير شرعية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة إرساء سلطة الدولة، بما يستوجب إنهاء أي بنية عسكرية خارج المؤسسات الرسمية وتسليم السلاح للدولة، مؤكداً أن القضية ليست مرتبطة بطائفة معينة، وإنما بالسلاح ودور الدولة في احتكار القوة الشرعية.

ودعا وزير الخارجية اللبناني المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم مسار تعزيز مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا الدعم يجب أن يكون مسانداً لقرار لبناني واضح، وليس بديلاً عن ممارسة الدولة لصلاحياتها.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، قال رجي: إن واشنطن تعد الجهة الأكثر قدرة على التأثير في الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الوساطة الأمريكية أسهمت في الحصول على تأكيدات بشأن عدم وجود أطماع إقليمية إسرائيلية تجاه لبنان، وأن أي اتفاق نهائي سيكون ملزماً لجميع الأطراف.

كما أكد أهمية الدور الفرنسي في لبنان، معرباً عن أمله في أن تسهم باريس في دعم المؤسسات اللبنانية والقوات المسلحة، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وكان رجي أكد في 9 تموز الجاري، أن لبنان قرر طي صفحة العقود التي تحول خلالها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، مشدداً على أنه لا يحق لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة احتكار قرار الدولة.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل وقعا في الـ 26 من حزيران الماضي، اتفاقاً إطارياً بعد جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن.