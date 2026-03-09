الإمارات تُدين اعتداء إيران بصاروخ باليستي ثان على تركيا

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات بشدة اليوم الإثنين، الاعتداء الذي تعرضت له تركيا بصاروخ باليستي إيراني في ثاني حادثة من نوعها تتعرض لها تركيا خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها: إن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة أمرٌ مُدانٌ بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكّل تصعيداً مرفوضاً، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

واعتبرت الوزارة أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية.