سوريا تهنئ فرنسا بعيدها الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون

دمشق-سانا
هنأت الجمهورية العربية السورية حكومة فرنسا وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، متمنيةً لهما دوام التقدم والازدهار.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الثلاثاء، حرص سوريا على مواصلة العمل، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فرنسا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار سوريا الأسبوع الماضي، في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات السورية الفرنسية، ونقلها إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.