سوريا تهنئ فرنسا بعيدها الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون

دمشق-سانا‏

هنأت الجمهورية العربية السورية حكومة فرنسا وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، متمنيةً ‏لهما دوام التقدم والازدهار.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الثلاثاء، حرص سوريا على مواصلة العمل، ‏من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فرنسا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ‏والشعبين الصديقين.‏

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار ‏سوريا الأسبوع الماضي، في أول زيارة لرئيس ‏فرنسي منذ عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات ‏السورية الفرنسية، ونقلها إلى مرحلة ‌‏‌‏جديدة تقوم على الاحترام المتبادل ‏والشراكة المتكافئة.‏