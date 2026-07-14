سوريا تهنئ فرنسا بعيدها الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون

WSS3664 1 سوريا تهنئ فرنسا بعيدها الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون

دمشق-سانا‏

هنأت الجمهورية العربية السورية حكومة فرنسا وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، متمنيةً ‏لهما دوام التقدم والازدهار.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الثلاثاء، حرص سوريا على مواصلة العمل، ‏من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فرنسا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ‏والشعبين الصديقين.‏

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار ‏سوريا الأسبوع الماضي، في أول زيارة لرئيس ‏فرنسي منذ عام 2009، بهدف تعزيز العلاقات ‏السورية الفرنسية، ونقلها إلى مرحلة ‌‏‌‏جديدة تقوم على الاحترام المتبادل ‏والشراكة المتكافئة.‏

قالب بيان قرار 2 1 سوريا تهنئ فرنسا بعيدها الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون
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