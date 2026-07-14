مقتل فلسطيني جراء عدوان إسرائيلي جديد على غزة

qna ghazza w 10 11 2023 1 860x645 1 1 مقتل فلسطيني جراء عدوان إسرائيلي جديد على غزة

غزة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء عدوان إسرائيلي جديد جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت بالقصف مجموعة فلسطينيين في حي الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينياً بعد اقتحامها منطقة واد الجوايا بمسافر يطا، في حين أصيب شاب فلسطيني، بجروح ورضوض في هجوم لمستوطنين على بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا، وقطعوا أعمدة الكهرباء بالمنطقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في المنطقة.

وقتل سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، بوقت سابق اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة.‏

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