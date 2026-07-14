أمين جامعة الدول العربية يستنكر مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء مستوطنات شمال غزة

القاهرة-سانا

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، المخططات التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي حول إنشاء مستوطنات في شمال قطاع غزة.

وقال فهمي في بيان نشر على موقع الجامعة العربية على منصة إكس: إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي حول إنشاء مستوطنات في شمال قطاع غزة تعكس الخطة الحقيقية لليمين الإسرائيلي بإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه، مؤكداً أنها تتعارض على نحو صارخ مع خطة السلام التي طرحت العام الماضي وقرار مجلس الأمن 2803 الصادر في شهر تشرين الثاني عام 2025.

ودعا فهمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه التوجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى لترسيخ الاحتلال، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية واقعة تحت سيطرة المستوطنين بشكل كامل.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطواتها الرامية إلى توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تؤكد الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومعظم دول العالم أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.