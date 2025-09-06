ارتقاء 68 فلسطينياً بقصف طيران الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 68 فلسطينياً وأُصيب المئات جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر طبية فلسطينية قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 68 فلسطينياً ارتقوا و362 مصاباً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر: إن مستشفيات قطاع غزة سجلت ست وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 382 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 162 ألفاً.