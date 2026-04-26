وزيرا الخارجية الإماراتي والأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها

أبو ظبي-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية وتداعياتها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين تناولا تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تأثيراتها على إمدادات الطاقة وأمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات السياسية في المنطقة، ولا سيما الإعلان المتعلق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أهمية تكريس العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

بدوره، أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الأمريكية لإحلال السلام بين لبنان وإسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن التوصل إلى حلول سياسية مستدامة يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر استقراراً في المنطقة.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بحث هاتفياً يوم الأحد الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.