رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى فرض سقف لأسعار الوقود مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

سيئول-سانا

دعا رئيس كوريا الجنوبية السلطات إلى فرض سقف لأسعار الوقود في السوق المحلية، واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع ارتفاع أسعار الغاز وتقلبات سوق الصرف الأجنبي، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت وكالة يونهاب عن لي جيه ميونغ قوله، خلال ترؤسه اجتماعاً اقتصادياً طارئاً في سيئول اليوم الإثنين: إن تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط يوسع نطاق حالة عدم اليقين في الاقتصادين المحلي والعالمي، ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة العالمية وواردات الطاقة من المنطقة.

وأشار لي، إلى أن التطورات الأخيرة، بما فيها الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات والاعتداءات الإيرانية في المنطقة، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، داعياً إلى إعداد خطط استباقية للتعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وحثّ الرئيس الكوري حكومته وبنك كوريا على إعداد إجراءات إضافية لمواجهة التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي، مع إمكانية توسيع برنامج استقرار السوق البالغ 100 تريليون وون (نحو 66.8 مليار دولار) عند الضرورة.

كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير لضمان استقرار إمدادات الطاقة، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط.

وتخطت أسعار النفط اليوم عتبة 100 دولار، للمرة الأولى منذ تموز 2022، مدفوعاً بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.

وتحاول الإدارة الأمريكية تقليل تأثير النزاع على أسعار النفط، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد، عن إمكانية إرسال البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز, وأصدر تعليمات للمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية والضمانات المالية للشحنات البحرية في الخليج.