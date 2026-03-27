اليونيسف: 121 طفلاً قتلوا في لبنان جراء التصعيد العسكري المتواصل

بيروت-سانا

أعلن ماركو لويجي كورسي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في لبنان اليوم الجمعة أن 121 طفلاً قتلوا، ونزح أكثر من 370 ألف طفل جراء التصعيد العسكري في المنطقة إضافة إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن كورسي قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “إن المعطيات المتوافرة من لبنان تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 121 طفلاً وإصابة 399 آخرين، بينما بلغت نسبة النزوح بين السكان نحو 20 في المئة، مع إجبار ربع النساء والفتيات على الفرار من منازلهن”.

ودعا كورسي إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في هذا البلد.

بدورها حذّرت كارولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لدى لبنان من أن البلاد تواجه أزمة إنسانية متفاقمة تنذر بالتحول إلى كارثة، وذلك بعد نحو شهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت للصحفيين في جنيف متحدثة من بيروت: إن “أكثر من مليون شخص في لبنان أُجبروا على الفرار من منازلهم منذ الثاني من آذار الماضي وحذّرت من أن الوضع لا يزال مقلقاً للغاية، وهناك خطر فعلي لوقوع كارثة إنسانية”.

واستطردت قائلة: إن أكثر من 136 ألف نازح يعيشون في 660 ملجأ جماعياً، أغلبيتها مدارس مكتظّة، موضحة أن “العائلات تعيش في خوف دائم ولا شكّ في أن التداعيات النفسية، لا سيّما على الأطفال، ستستمرّ إلى ما بعد النزاع الراهن”.

وتصعّد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشن غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب، في محاولة لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله وإقامة “منطقة عازلة”.