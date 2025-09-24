ارتقاء 33 فلسطينياً… وتواصل العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 33 فلسطينياً، وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسط تكثيف الاحتلال لعدوانه على مدينة غزة واستمراره بارتكاب المجازر بحق أبنائها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 33 مواطناً بينهم 28 في مدينة غزة، وإصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال القصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن استشهاد 65.344 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166.795 آخرين.