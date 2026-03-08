الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى إلى 7 جراء الحرب مع إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف قواتها إلى سبعة جنود، وذلك عقب وفاة جندي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت “سنتكوم” في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن الجندي الأخير فارق الحياة ليلة أمس السبت، بعد إصابة بليغة تعرض لها في الأول من آذار خلال هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية، مشيرة إلى أنها ستتحفظ على اسم الجندي حتى إتمام إبلاغ ذويه، وفقاً للإجراءات المتبعة.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً ضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدفها منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة في البنى التحتية.