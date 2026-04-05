الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن بيان صدر عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم السبت قوله: إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، لافتاً إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا البيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وكانت الدفاعات الجوية الكويتية أعلنت الليلة الماضية عن تصديها لموجة اعتداءات صاروخية ومسيرات معادية في أجواء البلاد.

وتتعرض دول الخليج العربي بينها الكويت وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ أكثر من شهر.