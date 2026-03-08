الصفدي يؤكد تضامن الأردن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

عمّان-سانا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقوف بلاده الكامل وتضامنها مع الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن الصفدي جدد خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، تأكيد موقف الأردن الداعم للإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها في وجه هذه الاعتداءات.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تضامن بلاده مع الأردن في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تطال أراضيه، مشدداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وبحثا الآفاق الكفيلة بإنهاء هذا التوتر بما يخدم أمن واستقرار الإقليم.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الضربات العسكرية المتبادلة منذ صباح السبت الماضي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما تواصل طهران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي والأردن والعراق ودول إقليمية أخرى.