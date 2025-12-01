أردوغان محذراً: الحرب الروسية الأوكرانية باتت تهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود

أنقرة-سانا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن الحرب الروسية الأوكرانية، وصلت إلى مرحلة باتت تهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول، عن أردوغان، قوله، في تصريحات بعد اجتماع للحكومة التركية اليوم: إن “استهداف السفن التجارية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة يشير إلى تصعيد مثير للقلق، مضيفا: “لا يمكننا بأي شكل تبرير الهجمات التي تهدد سلامة الملاحة والأرواح والبيئة خاصة في منطقتنا الاقتصادية الخالصة”.

وأضاف أردوغان: نُصدر التحذيرات اللازمة لجميع الأطراف بخصوص مثل هذه الأوضاع، كما نتابع عن كثب الحراك الذي جرى في الأسابيع الأخيرة بهدف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ونؤكد على استعدادنا لتقديم المساهمة اللازمة”.

ومن المقرر أن يصل المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤلفة من 28 نقطة، رغم تعرضها لانتقادات أوكرانية وأوروبية وسط أنباء عن تسجيل تقدم كبير بشأن مسودة الخطة عقب مباحثات أمريكية أوكرانية جرت في فلوريدا.

من جانب آخر جدد الرئيس أردوغان، التأكيد على أن عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي تبقى أولوية استراتيجية رغم التحديات التي تواجه ذلك.

كما اعتبر الرئيس التركي، أن بلاده تحافظ على صفتها كجزيرة استقرار وسلام وأمن رغم كل التحديات المحيطة بها، وقال: إن “منطقتنا اكتفت من الدم والصراع والإرهاب، والعنف الأعمى الذي يقتل فيه الجار جاره.

يُذكر أن تركيا تتفاوض على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1987، وقد توقفت تلك المفاوضات في عام 2018، فيما تشدد أنقرة على ضرورة أن يزيل الاتحاد الأوروبي كل العقبات التي تجعل عملية التوسع صعبة، في حين يحاول العالم أجمع تشكيل تحالفات جديدة.