قطر تستأنف جزئياً حركة الملاحة الجوية عبر مسارات طوارئ وتشغّل رحلات إجلاء محدودة

الدوحة-سانا

أعلنت السلطات القطرية اليوم الأحد، عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية عبر مسارات مخصّصة للطوارئ، وتشغيل جدول محدود من الرحلات من وإلى العاصمة الدوحة، في خطوة تهدف إلى تأمين حركة إجلاء للمسافرين المتضررين من إغلاق المجال الجوي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، أن رحلات إجلاء ستغادر اليوم مطار حمد الدولي باتجاه أمستردام وبرلين وفرانكفورت ولندن وهيثرو وزيورخ.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستسيّر غداً الإثنين رحلات قادمة إلى الدوحة من الوجهات ذاتها إضافة إلى مسقط، وذلك تنفيذاً لبيان الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاستئناف الجزئي للملاحة الجوية.

وأكدت الشركة أن هذه الرحلات مخصّصة فقط للمسافرين الذين تُعد الدوحة وجهتهم النهائية، مشددةً على أن تشغيلها لا يعني استئناف العمليات التشغيلية المجدولة، ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار دون حجز مؤكد، موضحةً أن الأولوية تُمنح للعائلات وكبار السن والحالات الطبية والإنسانية.

كما جدّدت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها استمرار تعليق رحلاتها مؤقتاً في ظل إغلاق المجال الجوي للدولة، مشيرةً إلى أنها ستستأنف عملياتها فور صدور إعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة فتح الأجواء بشكل آمن، وبموافقة الجهات المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت اتخذت فيه عدة دول في المنطقة قرارات بإغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، حفاظاً على سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناجمة عن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.