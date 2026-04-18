محافظ إدلب وأصفري يلتقيان وجهاء وأعيان إدلب لبحث واقع المحافظة والمشاريع المستقبلية فيها

إدلب-سانا

التقى محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ورجل الأعمال أيمن أصفري في مدينة إدلب اليوم السبت، وجهاء وأعيان المحافظة، بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعدد من الشخصيات الرسمية، لبحث واقع المحافظة والمشاريع المستقبلية فيها.

وتضمن اللقاء جلسة حوارية لاستعراض أبرز القضايا والمشاكل التي تعاني منها محافظة إدلب في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والاقتصادية، ومناقشة أهم المطالب والمقترحات الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات، والحلول اللازمة لتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض العملية التنموية وإعادة البناء.

وأكد المحافظ عبد الرحمن في تصريح لمراسل سانا، أن زيارات رجال الأعمال والمستثمرين لمحافظة إدلب تشكل فرصة مهمة لتقديم شرح مفصل عن واقع المحافظة، واحتياجاتها الأساسية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية، لافتاً إلى الارتياح الكبير الذي أبداه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومختلف المنظمات لدى زيارتهم المحافظة، وعزمهم على دعم عملية التطوير والبناء وإعادة الإعمار فيها، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

بدوره بين الوزير الصالح في تصريح مماثل، أهمية مشروع مشفى الأمومة والطفولة المزمع تنفيذه، لكونه الاختصاصي الأول من نوعه في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع التنموية والخدمية من شأنها تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس الحصول على نتائج إيجابية ملموسة على المدى القريب.

من جهته لفت أصفري إلى حرصه على رد الجميل لسوريا بشكل عام، وإدلب خاصةً، وأن الواجب يملي عليه تنفيذ وتقديم كل ما يمكن لخدمة أهله وبلده.

وكان محافظ إدلب ورجل الأعمال أصفري قاما في وقت سابق اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لمشروع مشفى الأمومة والطفولة غرب مدينة إدلب، بدعم من مؤسسة الأصفري للأعمال الإنسانية، وبالشراكة مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز “SAMS”.

بسواعد متطوعي “إنسانيون”… مبادرة لتعقيم وتعطير الجوامع بدمشق وريفها
إجراءات مجلس مدينة درعا استعداداً لعيد الأضحى المبارك
كرنفال سوريا في حلب: احتفاء بالنصر وتوثيق لتضحيات الدفاع المدني
عاد إلى معرة النعمان ليبدأ من جديد، حكاية رجل تحدّى الإعاقة والتهجير
وزارة الدفاع: تفكيك سيارة مفخخة بمحيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك