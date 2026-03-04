البحرية العُمانية تنقذ طاقم سفينة استُهدفت قرب مضيق هرمز

مسقط-سانا

أعلنت البحرية السلطانية العُمانية، اليوم الأربعاء، إنقاذ طاقم سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك بعد تعرضها لاستهداف صاروخي بالقرب من مضيق هرمز، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القوات البحرية استجابت لبلاغ تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة مالطا لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز، حيث تم إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 24 شخصاً، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.