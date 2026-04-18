في اليوم العالمي للتراث… آثار إدلب تستحضر غنى موروثها الأثري والثقافي

إدلب-سانا

أحيت دائرة الآثار في محافظة إدلب، بالتعاون مع جمعية غيث من أجل الإنسانية، اليوم العالمي للتراث عبر احتفالية ثقافية أقيمت في المتحف الوطني بمدينة إدلب، بهدف إبراز أهمية الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الشعبية وترسيخ الوعي بأهمية صون التراث الإنساني لدى الأجيال.

وشهدت الفعالية أجواءً تفاعلية جمعت بين الأصالة والتجدد، وتضمنت عروضاً تعريفية بأهم المواقع التراثية والأثرية السورية المسجلة على لائحة التراث العالمي، مع التركيز على مواقع محافظة إدلب، إضافة إلى معرض للحرف والصناعات التقليدية التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب عرض للعادات والتقاليد والأزياء المرتبطة بالأعراس الشعبية في مختلف مناطق المحافظة.

خمسة مواقع أثرية مسجلة على لائحة التراث العالمي

وأوضح مدير آثار إدلب حسان الإسماعيل في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الاحتفالية هو حماية الموروث الثقافي والتراث الإنساني وصونه، والتعريف به لدى الأجيال الجديدة، لافتاً إلى أن محافظة إدلب تضم خمسة مواقع أثرية مسجلة على لائحة التراث العالمي موزعة على 21 قرية أثرية.

وأشار الإسماعيل إلى أن الفعالية جاءت لتؤكد أهمية الحفاظ على التراث بوصفه جزءاً من الهوية الثقافية، وتعزيز حضوره في وعي المجتمع، عبر أنشطة تعريفية وتوثيقية تعكس غنى الموروث المحلي وتنوعه.

ضرورة حماية الموروث الشعبي والثقافي ونقله للأجيال

من جهتها، أوضحت فاطمة شحادة، مديرة مشروع إحياء التراث في جمعية “غيث”، أن الاحتفالية تضمنت عرض فيديو توثيقي عن التراث السوري، بهدف إيصال رسالة توعوية للحضور، ولا سيما الجيل الجديد، حول ضرورة حماية الموروث الشعبي والثقافي ونقله للأجيال القادمة، باعتباره جزءاً أساسياً من الهوية والأصالة.

وأكد المشاركون أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المبذولة لصون التراث الشعبي والثقافي، والتأكيد على أن حمايته مسؤولية جماعية، بما يسهم في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال القادمة، والحفاظ على الذاكرة الثقافية للمجتمع.

ويعتبر اليوم العالمي للتراث مناسبة دولية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتعزيز الوعي العالمي بقيمة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بوصفها شاهداً على تطور الحضارات الإنسانية وذاكرتها المشتركة.

وتكتسب محافظة إدلب أهمية أثرية استثنائية، لكونها تضم عدداً من أبرز المواقع التاريخية في سوريا، تنتمي لعصور متعددة، وتمثل نموذجاً فريداً للعمارة الريفية القديمة والحياة الاجتماعية في شمال غرب سوريا، ما يجعل إدلب إحدى أبرز الحواضن التراثية التي تعكس عمق الحضارة السورية وتنوعها.

