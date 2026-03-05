ولي العهد السعودي يبحث مع رؤساء تشاد والسنغال وكازاخستان تطورات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال سلسلة اتصالات هاتفية تلقاها من رؤساء كل من تشاد محمد إدريس، والسنغال باسيرو ديوماي فاي، وكازاخستان قاسم جورمارت توقايف، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/أن المباحثات مع الرؤساء تناولت تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وأكد رئيس تشاد دعم بلاده وتضامنها مع المملكة تجاه ما تعرضت له من اعتداءات إيرانية، مشدداً على رفض تشاد لأي انتهاك لسيادة المملكة أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جهته جدد رئيس جمهورية كازاخستان تضامن بلاده مع المملكة، إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها، مؤكداً دعم بلاده لما تتخذه المملكة من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

من ناحيته عبر الرئيس السنغالي عن تضامن بلاده مع المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكداً دعمه ومساندته لما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات؛ بما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية بينها السعودية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.