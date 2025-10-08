إيطاليا تطالب إسرائيل بضمان سلامة الإيطاليين المشاركين في أسطول الحرية المتجه إلى غزة

روما-سانا

طلبت وزارة الخارجية الإيطالية من السلطات الإسرائيلية ضمان سلامة وحقوق نحو 10 إيطاليين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الحرية المتجه نحو غزة، وذلك بعد قيام البحرية الإسرائيلية بمهاجمة الأسطول واحتجاز الناشطين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في منشور على منصة إكس: “نطالب الحكومة الإسرائيلية بضمان احترام حقوق الناشطين الإيطاليين الفردية حتى يتم ترحيلهم”.

وكانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية، واحتجزت 145 ناشطاً كانوا على متنه.

وفي سياق متصل، أعرب تاياني خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الصيني وانغ يي عن أمله في أن “يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة”، وذلك في إشارة إلى المفاوضات التي دخلت يومها الثالث في مدينة شرم الشيخ بمصر، مشيراً إلى أن “بوسع إيطاليا والصين أن تلعبا دوراً بالغ الأهمية في بناء السلام”.

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أول أمس في مدينة شرم الشيخ، ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك استناداً إلى خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً.