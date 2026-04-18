فوز سلمية على الضاهرية في دوري حماة للدرجة الثانية بكرة القدم

حماة-سانا

فاز نادي سلمية على الضاهرية بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الصناعي، ضمن الجولة الثالثة من دوري حماة لأندية الدرجة الثانية بكرة القدم لصالح المجموعة الأولى.

وكان قمحانة فاز أمس في افتتاح الجولة الثالثة ضمن المجموعة ذاتها على مصياف بهدفين لهدف.

ويتصدر سلمية ترتيب المجموعة الأولى بست نقاط، يليه الضاهرية وصوران بأربع نقاط لكل منهما.

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية، فاز تلدرة على مرج مطر بنتيجة 5– 3، بينما يواصل حلفايا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه العاصي بـ 6 نقاط، ثم تلدرة ثالثاً بـ 3 نقاط.

‏”حمص بلدنا”… حملة تشاركية خدمية تنطلق اليوم في حمص
ذهبية وفضية لسوريا في كأس آسيا للترياثلون في ماليزيا
باب سريجة.. سوق دمشقي يحفظ ذاكرة المدينة ويعكس حركتها التجارية
وزير الصحة يتفقد الجرحى في حلب ويؤكد دعم الوزارة المستمر للمرافق الصحية
افتتاح مركز تل سكين الصحي في ريف حماة الغربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك