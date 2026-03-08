وزيرا الخارجية الأردني والمصري يبحثان تداعيات التصعيد العسكري على المنطقة

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تداعيات التصعيد العسكري على المنطقة.

وذكرت وكالة بترا الأردنية، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال ‏آفاق خفض التصعيد، واعتماد الدبلوماسية سبيلاً لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

‏بدوره، جدد الصفدي إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضي الأردن ودول عربية شقيقة، مؤكداً أن المملكة ستتخذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أكد تضامن بلاده المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها.

‏من جهته، أكد عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على الأردن، وتضامن بلاده مع المملكة.

وتواصل طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة، وذلك في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.