جدة-سانا
سجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تصاعداً خطيراً في النشاط الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث وثّق 16 نشاطاً استعمارياً، خلال الفترة ما بين الـ 23 والـ 29 من حزيران الجاري.
وأوضح المرصد في تقريره رقم 135، الذي نشره موقع المنظمة اليوم، أن أبرز تلك الأنشطة تمثل في قيام المستوطنين وقوات الاحتلال بشق ستة طرقٍ استيطانية جديدة في رام الله وبيت لحم، إلى جانب تنفيذ 100 اعتداء استيطاني استهدف ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.
كما رصد التقرير تكثيف قوات الاحتلال لعمليات المداهمة والاقتحام، مسجلاً 365 اقتحاماً لمدن وقرى الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 165 فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال.
وفي سياق توثيق حرب الإبادة المستمرة، أفاد المرصد بمقتل 26 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي، توزعت حصيلتهم بين قطاع غزة الذي شهد مقتل 21 فلسطينياً وإصابة 140، جراء العدوان المتواصل وانتشال جثماني فلسطينيين، وبين الضفة الغربية التي قتل فيها 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الـ 29 من حزيران الجاري إلى 74197 فلسطينياً و178377 جريحاً.
وأشار التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 1080 جريمة متنوعة خلال الأسبوع الفائت، شملت اعتداءات خطيرة بحق المقدسات وأماكن العبادة؛ حيث حاولت مجموعات من المستوطنين إدخال قرابين إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، في حين واصلت قوات الاحتلال التضييق على المصلين واقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، مستمرة في منع رفع الأذان فيه لليوم الثامن على التوالي.
”التعاون الإسلامي” توثق تصاعد الاستيطان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
جدة-سانا