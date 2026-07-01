‏”التعاون الإسلامي” توثق تصاعد الاستيطان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

14 ‏"التعاون الإسلامي" توثق تصاعد الاستيطان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

جدة-سانا‏
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سجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد ‏الفلسطينيين، تصاعداً خطيراً في النشاط الاستيطاني داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث ‏وثّق 16 نشاطاً استعمارياً، خلال الفترة ما بين الـ 23 والـ 29 من حزيران الجاري.‏
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وأوضح المرصد في تقريره رقم 135، الذي نشره موقع المنظمة اليوم، أن أبرز تلك الأنشطة ‏تمثل في قيام المستوطنين وقوات الاحتلال بشق ستة طرقٍ استيطانية جديدة في رام الله ‏وبيت لحم، إلى جانب تنفيذ 100 اعتداء استيطاني استهدف ممتلكات الفلسطينيين ‏وأراضيهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.‏
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كما رصد التقرير تكثيف قوات الاحتلال لعمليات المداهمة والاقتحام، مسجلاً 365 ‏اقتحاماً لمدن وقرى الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 165 فلسطينياً، بينهم خمسة ‏أطفال.‏
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وفي سياق توثيق حرب الإبادة المستمرة، أفاد المرصد بمقتل 26 فلسطينياً وإصابة 150 ‏آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي، توزعت حصيلتهم بين قطاع غزة الذي شهد مقتل 21 ‏فلسطينياً وإصابة 140، جراء العدوان المتواصل وانتشال جثماني فلسطينيين، وبين ‏الضفة الغربية التي قتل فيها 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون، وبذلك يرتفع عدد ‏الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من تشرين الأول 2023 ‏وحتى الـ 29 من حزيران الجاري إلى 74197 فلسطينياً و178377 جريحاً.‏
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وأشار التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 1080 جريمة متنوعة خلال ‏الأسبوع الفائت، شملت اعتداءات خطيرة بحق المقدسات وأماكن العبادة؛ حيث حاولت ‏مجموعات من المستوطنين إدخال قرابين إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، ‏في حين واصلت قوات الاحتلال التضييق على المصلين واقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة ‏الخليل المحتلة، مستمرة في منع رفع الأذان فيه لليوم الثامن على التوالي.‏

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