النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

فيينا-سانا

سجلت النمسا، اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة، إذ بلغت 40.8 درجة مئوية في العاصمة فيينا.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية قولها: إن درجة الحرارة القياسية سُجلت في منطقة شتامرسدورف شرق فيينا، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 40.5 درجة مئوية، والمسجل في الثامن من آب 2013 في باد دويتش-ألتنبورغ شرق البلاد.



وأوضحت وكالة الأرصاد، أن “البلاد سجلت رابع أكثر شهر تموز حرارةً منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90 % “، مشيرة إلى أن “ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يوماً من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، وذلك في مؤشر على تأثير الاحترار العالمي في المحاصيل”.



ويأتي الارتفاع الأخير في درجات الحرارة بعد فترة استثنائية من الطقس الحار وشح الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، شهدت تحطيم عدة أرقام قياسية محلية.



وكانت النمسا سجَّلت أيضاً أطول موجة حر في حزيران الماضي، كما سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد، حيث فاقمت التبدلات المناخية موجة الجفاف في أنحاء أوروبا هذا الصيف.