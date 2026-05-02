شبكة أطباء السودان: انهيار شبه كامل للقطاع الصحي في الدلنج

الخرطوم-سانا

أكّدت شبكة أطباء السودان اليوم السبت، أن استهداف المرافق الصحية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، أدى إلى انهيار شبه كامل للقطاع الصحي في المنطقة.

وأوضحت الشبكة أن الهجمات تسببت بخروج عدد كبير من المؤسسات الطبية عن الخدمة، من بينها المستشفى التعليمي الذي يعمل حالياً بقدرة محدودة رغم محاولات إعادة تشغيله، إضافة إلى توقف مستشفيات أخرى بشكل كامل، ما فاقم الأزمة الصحية، وقلّص قدرة السكان على الحصول على الرعاية الأساسية.

وأضافت الشبكة: إن معظم المراكز الصحية في المدينة توقفت عن العمل، ويُقدَّر عددها بنحو عشرة مراكز، الأمر الذي يترك آلاف المدنيين دون خدمات طبية ضرورية.

وتشهد السودان حرباً مستمرة منذ منتصف نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إلى جانب تفاقم أزمة إنسانية واسعة في مختلف أنحاء البلاد.