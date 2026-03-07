الدفاع البريطانية: واشنطن بدأت باستخدام قواعدنا العسكرية ضد إيران

لندن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة بدأت باستخدام قواعد عسكرية بريطانية في “عمليات دفاعية محددة” ضد إيران.

وأوضحت الوزارة عبر منصة “إكس”، أن هذا التحرك يهدف إلى منع إيران من إطلاق صواريخ في المنطقة.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية– الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة لاعتداءات إيرانية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية.

وكانت المملكة المتحدة عقدت أمس الأول مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين مشاورات استثنائية، أكدت خلالها الالتزام المشترك بالتصدي الجماعي للتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.