فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ثلاثة من مواطنيها المحتجزين

photo 2025 09 12 14 27 13 فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ثلاثة من مواطنيها المحتجزين
الدبلوماسية الفرنسية

باريس-سانا

طالب وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو، اليوم، إيران، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين لديها.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الفرنسي، قوله في تصريح إذاعي: إن بلاده تطالب بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن مواطنيها الثلاثة المحتجزين في إيران، رافضاً التعليق على تصريحات نظيره الإيراني بشأن اتفاق محتمل لتبادل المواطنين.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أمس، أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا، تقترب من مرحلتها النهائية.

