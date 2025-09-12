فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ثلاثة من مواطنيها المحتجزين

باريس-سانا

طالب وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو، اليوم، إيران، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين لديها.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الفرنسي، قوله في تصريح إذاعي: إن بلاده تطالب بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن مواطنيها الثلاثة المحتجزين في إيران، رافضاً التعليق على تصريحات نظيره الإيراني بشأن اتفاق محتمل لتبادل المواطنين.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أمس، أنّ صفقة لتبادل فرنسيين مسجونين في إيران بامرأة إيرانية مسجونة في فرنسا، تقترب من مرحلتها النهائية.