تركيا.. عرض جيل جديد من مركبات “باركان” خلال مناورات “أفس 2026”

أنقرة-سانا
تعرض شركة “هافلسان” التركية للأنظمة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات الجيل الجديد من عائلة المركبات البرية غير المأهولة “باركان”، وذلك خلال فعاليات مناورات “أفس 2026” العسكرية المتواصلة في ولاية أزمير، في استعراض جديد لقدرات الصناعات الدفاعية التركية في مجال الأنظمة الذكية.
وذكرت وكالة الأناضول أن مركبة “باركان” تعتمد على خوارزميات الذكاء الصناعي المتقدمة التي تسمح لها بالتنقل وتخطيط المسارات وتفادي العوائق، في إطار توسيع الحضور التركي في مجال الأنظمة العسكرية غير المأهولة جواً وبحراً وبراً، حيث باتت المركبات البرية المسيرة وذاتية القيادة جزءاً مهماً من خططها العسكرية المستقبلية.
والمركبة “باركان 2” مستخدمة فعلياً من قبل قوات الأمن التركية، وتم استعراض قدراتها ضمن سيناريوهات ميدانية معقدة، خلال المناورات في حين تشارك “باركان 3” النسخة الأحدث لأول مرة في مناورة واسعة النطاق أمام الوفود العسكرية.
وتم عرض “باركان 3” لأول مرة في معرض “ساها 2026” للصناعات الدفاعية الذي نظم في إسطنبول، خلال الفترة من 5-9 أيار الجاري، وهي تتميز بمجموعة من التحسينات التقنية وبتصميم يسمح بتكييف المركبة مع مهام مختلفة في ميدان العمليات.
وتتيح هذه المركبات تنفيذ مهام الدخول الأول إلى المناطق عالية الخطورة دون تعريض الجنود للخطر، كما يمكنها العمل مع الطائرات المسيرة والمنصات غير المأهولة الأخرى لتوفير صورة عملياتية مشتركة في أرض المعركة.
ويعكس تطوير المنظومة توجه تركيا نحو تعزيز الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة باعتبارها قوة في الحروب الحديثة.
وانطلقت مناورات “أفس 2026” في ولاية أزمير، بمشاركة 52 دولة في الـ 16 من نيسان الماضي وتستمر حتى الـ 21 من أيار الجاري، وتنظم مرة كل عامين.