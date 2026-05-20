تركيا.. عرض جيل جديد من مركبات “باركان” خلال مناورات “أفس 2026”

أنقرة-سانا‏

تعرض شركة “هافلسان” التركية للأنظمة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات ‏الجيل الجديد من عائلة المركبات البرية غير المأهولة “باركان”، وذلك خلال ‏فعاليات مناورات “أفس 2026” العسكرية المتواصلة في ولاية أزمير، في ‏استعراض جديد لقدرات الصناعات الدفاعية التركية في مجال الأنظمة ‏الذكية‎.‎

وذكرت وكالة الأناضول أن مركبة “باركان” تعتمد على خوارزميات الذكاء ‏الصناعي المتقدمة التي تسمح لها بالتنقل وتخطيط المسارات وتفادي العوائق، ‏في إطار توسيع الحضور التركي في مجال الأنظمة العسكرية غير المأهولة ‏جواً وبحراً وبراً، حيث باتت المركبات البرية المسيرة وذاتية القيادة جزءاً ‏مهماً من خططها العسكرية المستقبلية‎.‎

والمركبة “باركان 2” مستخدمة فعلياً من قبل قوات الأمن التركية، وتم ‏استعراض قدراتها ضمن سيناريوهات ميدانية معقدة، خلال المناورات في ‏حين تشارك “باركان 3” النسخة الأحدث لأول مرة في مناورة واسعة ‏النطاق أمام الوفود العسكرية‎.‎

وتم عرض “باركان 3” لأول مرة في معرض “ساها 2026” للصناعات ‏الدفاعية الذي نظم في إسطنبول، خلال الفترة من 5-9 أيار الجاري، وهي ‏تتميز بمجموعة من التحسينات التقنية وبتصميم يسمح بتكييف المركبة ‏مع مهام مختلفة في ميدان العمليات‎.‎

وتتيح هذه المركبات تنفيذ مهام الدخول الأول إلى المناطق عالية الخطورة ‏دون تعريض الجنود للخطر، كما يمكنها العمل مع الطائرات المسيرة ‏والمنصات غير المأهولة الأخرى لتوفير صورة عملياتية مشتركة في أرض ‏المعركة‎.‎

ويعكس تطوير المنظومة توجه تركيا نحو تعزيز الاعتماد على الأنظمة غير ‏المأهولة باعتبارها قوة في الحروب الحديثة‎.‎

وانطلقت مناورات “أفس 2026” في ولاية أزمير، بمشاركة 52 دولة في الـ ‌‏16 من نيسان الماضي وتستمر حتى الـ 21 من أيار الجاري، وتنظم مرة كل ‏عامين‎.‎