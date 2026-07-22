فرقة آشتي للتراث تنسج لوحاتٍ فنية من الفلكلور الكردي في معرض “ناس تكس” الدولي

دمشق-سانا

أحيت فرقة آشتي للتراث الكردي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض “ناس تكس” الدولي للنسيج حفلاً فنياً جمع بين الموسيقا والغناء والرقصات الفلكلورية الكردية، في تأكيدٍ على أن النسيج يشكّل جزءاً من هوية ثقافية متكاملة تتداخل فيها الحرفة مع الفن، والزي التقليدي مع الذاكرة الشعبية.

واحتفى الحفل الذي فتح فضاءه أمام الفنون الشعبية الكردية بتقديم تسع لوحات فلكلورية راقصة مستوحاة من التراث الكردي، إلى جانب فقرتين غنائيتين أدّاهما الفنانان إيفانا محمد وسمكو مراد، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني المرافق للمعرض الهادف إلى تعريف الزوار بتنوّع الموروث الثقافي السوري، وإغناء تجربتهم.

وأوضح المشرف العام على الفعالية إدريس مرادو لـ سانا، أن وزارة الثقافة حرصت على تقديم برنامج فني غني، وعروض تراثية متنوعة مرافقة للمعرض، بما يُسهم في إبراز هذا الموروث أمام جمهور المعرض.

بدوره، نوه الفنان سمكو مراد بإتاحة وزارة الثقافة مساحةً للفلكلور الكردي ضمن فعاليات المعرض، معتبراً أن حضور هذا اللون الفني في مناسبة تعنى بصناعة النسيج يعزز ارتباط الأزياء التقليدية بالموسيقا والفنون الشعبية التي تشكل مجتمعةً ملامح الهوية الثقافية.

من جانبها، أشادت الطالبة الجامعية من الحضور لانا الشعار بأهمية هذه الفعاليات التي تتيح للجمهور التعرف إلى التراث الكردي عن قرب، بما يعكس غنى وتنوع الموروث الثقافي السوري.

وأسدل معرض “ناس تكس” الدولي للنسيج اليوم ستائره بعد أربعة أيام من عرض منتجات نسيجية قماشية، وبمشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة.