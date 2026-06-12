وزير الخارجية القطري يبحث مع نظرائه السعودي والأردني والتركي جهود الوساطة بين واشنطن وطهران

thumbs b c 62c23e22e215c3394d9afae31f81d3d1 وزير الخارجية القطري يبحث مع نظرائه السعودي والأردني والتركي جهود الوساطة بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في اتصالات هاتفية منفصلة اليوم الجمعة، مع وزراء الخارجية في كل من السعودية والأردن وتركيا، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزير القطري استعرض خلال الاتصالات، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان، علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأعرب وزير الخارجية القطري ونظراؤه عن ارتياحهم البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، معربين عن تطلعهم لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريباً.

وأكد الوزراء دعمهم الكامل للمساعي الحميدة المستمرة لمعالجة كل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يرسخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، ويعزز فرص السلام المستدام في المنطقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بحث خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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