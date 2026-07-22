الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لموجة جديدة من الاعتداءات الصاروخية والمسيّرات

الكويت-سانا
أعلن الجيش الكويتي، ليل الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة له تتصدى لاعتداءات بمسيّرات معادية في أجواء البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن رئاسة الأركان العامة للجيش قولها في بيان على موقعها على منصة إكس: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.