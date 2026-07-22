الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لموجة جديدة من الاعتداءات الصاروخية والمسيّرات

34 الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لموجة جديدة من الاعتداءات الصاروخية والمسيّرات

الكويت-سانا

 
أعلن الجيش الكويتي، ليل الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة له تتصدى لاعتداءات بمسيّرات معادية في أجواء البلاد.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن رئاسة الأركان العامة للجيش قولها في بيان على موقعها على منصة إكس: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن ‏عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.‏
 
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.‏
 
وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.

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