الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لموجة جديدة من الاعتداءات الصاروخية والمسيّرات

الكويت-سانا



أعلن الجيش الكويتي، ليل الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة له تتصدى لاعتداءات بمسيّرات معادية في أجواء البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن رئاسة الأركان العامة للجيش قولها في بيان على موقعها على منصة إكس: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن ‏عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.‏



ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.‏



وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، ما أوقع عدداً من الضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.