قورتولموش: حركة عدم الانحياز لم تلتزم الصمت إزاء الحروب والصراعات والمظالم في العالم

إسطنبول-سانا

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأربعاء، أن حركة عدم الانحياز لم تلتزم الصمت إزاء العديد من الحروب والصراعات والمظالم في العالم، وساهمت في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية.

وذكرت وكالة الأناضول أن قورتولموش، أشار خلال كلمة في المؤتمر الخامس لشبكة البرلمانيين التابعة لحركة عدم الانحياز في إسطنبول إلى أن حركة عدم الانحياز، منذ تأسيسها، كانت في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق نظام دولي سلمي وعادل وموثوق.

وأكد رئيس البرلمان التركي أن الحركة عبر 60 عاماً رفضت كل المظالم، ولم تلتزم الصمت إزاء الحروب والصراعات، بل إنها قدمت إسهامات كبيرة في جهود التنمية العالمية.

وتأسست حركة دول عدم الانحياز رسمياً عام 1961 إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عقد المؤتمر الأول للحركة من العام ذاته وتضم 120 عضواً.

