وزير الدفاع السعودي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني سبل وقف الاعتداءات الإيرانية

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وقال ابن سلمان عبر منصة (X) اليوم السبت: إن المباحثات تطرقت إلى سبل وقف هذه الاعتداءات الإيرانية التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّاً أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أعلن أمس السبت، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي، وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

يشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستمر باتجاه دول الخليج العربي، مستهدفة البنى التحتية والمرافق والمباني المدنية والدبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.