الدفاع الإماراتية تعلن مقتل اثنين من عناصرها إثر سقوط طائرة مروحية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل اثنين من عناصرها اليوم الإثنين، إثر سقوط طائرة مروحية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن سقوط المروحية كان بسبب عطل فني أثناء أداء واجبها.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها رصدت 15 صاروخاً باليستياً أطلقت من إيران، تم تدمير 12 منها، فيما سقطت ثلاثة منها في البحر، كما رصدت 18 طائرة مسيرة، تم اعتراض 17 منها، فيما سقطت واحدة داخل أراضي الإمارات.

ويتعرض عدد من دول المنطقة من بينها الإمارات لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.

