الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية وتحذر من خطورة التصعيد

القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

ونقل موقع بوابة الأهرام عن الأمانة العامة للجامعة قولها في بيان: “إن الاعتداءات الإيرانية على السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات والأردن تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول، التي تعمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

وأعربت الجامعة عن التضامن الكامل مع الدول العربية المستهدفة، وتأييدها الإجراءات التي تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها، محذرة من خطورة التصعيد الحاصل على أمن المنطقة واستقرارها.

وتأتي هذه الإدانات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الصاروخية على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، ما أثار ردود فعل دولية منددة بهذه الاعتداءات.