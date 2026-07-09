وزيرا الخارجية الإماراتي والقطري يبحثان تداعيات الاعتداءات الإيرانية على أمن الملاحة

أبوظبي-سانا



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يهدد أمن الملاحة الدولية، ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة ‏لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.‏



وأعرب الوزيران عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق، معتبرين أنها تشكل تهديداً خطيراً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقوض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.



وأكد الوزير الإماراتي تضامن بلاده الكامل مع قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربية.



وكانت قطر جددت في وقت سابق اليوم، خلال اتصال هاتفي بين محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفضها الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تهدد الملاحة الدولية، وتضر بجهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.