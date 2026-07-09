بنك التنمية الأفريقي يقرض المغرب 234 مليون دولار

الرباط-سانا



أعلن بنك التنمية الأفريقي اليوم الخميس تقديم قرض بقيمة 205 ملايين يورو (نحو 234 مليون دولار) للمغرب، للمساهمة في توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة وتطوير البنية التحتية على أحد أكثر ممرات النقل ازدحاماً في البلاد.



ونقلت وكالة رويترز عن البنك قوله في بيان: إن القرض يهدف إلى تعزيز السعة والأداء التشغيلي لخط السكك الحديدية بين القنيطرة ومراكش، الذي يستحوذ على حصة كبيرة من حركة نقل الركاب والبضائع في المغرب.



ويعتزم المغرب استثمار 10 مليارات دولار لتوسيع شبكات السكك الحديدية بين المدن وداخلها، بما يشمل إنشاء خط فائق السرعة إلى مراكش، استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.



ويمتد الخط الجديد فائق السرعة من مدينة القنيطرة على ساحل المحيط الأطلسي إلى مدينة مراكش، بطول يبلغ 430 كيلومتراً، مروراً بالعاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء.

