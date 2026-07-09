الهيئة الوطنية للمفقودين تستجيب لبلاغ عن موقع يُشتبه باحتوائه على رفات بشرية في ريف حلب

حلب-سانا

استجابت الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الثلاثاء الفائت، لبلاغ مقدَّم من قبل الأهالي، بشأن الاشتباه بوجود موقع قد يحتوي على رفات بشرية في بلدة عيشة بريف حلب الشرقي، وأجرت تقييماً ميدانياً أولياً لتقدير متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية والقانونية اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة، وبما يضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.



وأوضحت الهيئة الوطنية للمفقودين في قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة إنسانية ومهنية تراعي حق العائلات في معرفة الحقيقة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في كشف مصير المفقودين والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق.



ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، (secretaria@ncmp.gov.sy 00963943009384) لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.



ومنذ تحرير سوريا من النظام البائد، عثرت الجهات المختصة على مقابر جماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد الإجرامية وميليشياته خلال سنوات الثورة.

