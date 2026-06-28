هيئة شؤون الأسرى: أوضاع قاسية وحرمان من الحقوق تعيشها الأسيرات داخل معتقل الدامون

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، استمرار أوضاع الاعتقال القاسية التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في معتقل الدامون، في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في بيان: إن الأسيرات يعشن ظروفاً صعبة داخل المعتقل، مشيرةً إلى تعرض إحداهن لآلام شديدة بعد اعتقالها وتقييدها بالأصفاد لفترة طويلة.

وأفادت الهيئة بأن سياسة القمع مستمرة بحق الأسيرات، موضحةً أن قوات الاحتلال اقتحمت المعتقل قبل نحو أسبوع، واستخدمت قنابل الصوت، ما أدى إلى إصابات واعتداءات داخل المعتقل.

وأضافت: إن بعض الأسيرات يُجبرن على النوم على الأرض، وتقديم وجبات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في ظل الاكتظاظ والإهمال الطبي وحرمانهن من الحقوق الأساسية.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نحو 9500، بينهم 3324 معتقلاً إدارياً، و95 أسيرة، وقرابة 360 طفلاً، وفق تقارير حقوقية فلسطينية.