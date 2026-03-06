وصول حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديغول” إلى المتوسط

باريس-سانا

وصلت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول بعد ظهر اليوم الجمعة إلى مياه البحر المتوسط، في إطار مهمة تهدف وفق باريس إلى حماية رعايا فرنسا وحلفائها من الضربات الإيرانية في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

وذكر موقع فرانس 24 أن السفينة الناقلة شارل ديغول كانت ترسو في شمال أوروبا في إطار مهمّة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عندما أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوامر بإرسالها إلى الشرق الأوسط، لتصل بعد ظهر اليوم إلى البحر المتوسط بعد عبورها مضيق جبل طارق.

وكان ماكرون قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده تتخذ موقفاً “دفاعياً بحتاً” في ظل الحرب الدائرة، معلناً إرسال تجهيزات عسكرية كبيرة من بينها حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط، ومشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية أمن فرنسا ورعاياها وقواعدها وحلفائها في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك العسكري عقب تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ يوم السبت الماضي، وما رافقها من مخاوف أوروبية من امتداد الصراع إلى مناطق حساسة تضم قواعد ومصالح غربية ولا سيما أن طهران تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة دولاً عربية وإقليمية إضافة إلى القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة.