مصر تؤكد ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم مشروعات إعادة الإعمار

جنيف-سانا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار هناك.

ونقل موقع اليوم السابع تأكيد عبد العاطي عبر رسالة مسجلة لمجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.

وشدد الوزير المصري على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيراً إلى التحديات الهيكلية التي تواجه العديد من الدول النامية، مشدداً على أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها الوطنية.

إلى ذلك، نوه عبد العاطي بمجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيداً عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرته على الاضطلاع بولايته بكفاءة وموضوعية، مشدداً على أهمية الحفاظ عليه وتفعيل دوره.

يشار إلى أن الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة افتتح أمس الإثنين، بمشاركة أكثر من 120 من قادة العالم، وسيتضمن العديد من جلسات الحوار والمناقشة واستعراض التقارير الدولية.