فلسطين وجيبوتي تؤكدان تضامنهما مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

الرياض-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تضامن فلسطين مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني شدد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعم فلسطين للمملكة، لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وحماية أراضيها.

وفي السياق، بحث رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة مع ولي العهد السعودي في اتصال مماثل، تطورات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة.

وعبر رئيس جيبوتي عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه ما تعرضت له من عدوان، مؤكداً دعم بلاده لما تتخذه السعودية من إجراءات؛ بما يسهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.

يشار إلى أن نطاق الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تتزايد باتجاه دول الخليج العربي، حيث دمرت الدفاعات الجوية السعودية الليلة الماضية ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.