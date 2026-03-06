السعودية والكويت: الاعتداءات الإيرانية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

الرياض-سانا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن الجانبين أدانا خلال اتصال هاتفي بينهما الاعتداءات الإيرانية، مؤكدين أنها تُعد انتهاكاً لسيادة الدول وأمنها وسلامة شعوبها.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، على الجهود القائمة لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

يشار إلى أن وتيرة الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية ومنها السعودية تتزايد يوماً بعد آخر، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى يوم السبت الماضي.